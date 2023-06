GA-Serie „Spurensuche“ Jörg Schleicher war in den 1980ern einer der besten Amateur-Radrennfahrer

Deutscher Vizemeister 1979 auf der Straße, Zweiter beim traditionsreichen Rennen „Rund um den Henninger Turm“ 1980 – ein junger Mann im Trikot des RV Siegburg (SRV) ist zu dieser Zeit der aufstrebende Stern am deutschen Radsporthimmel. „Ich hatte sogar die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Moskau geschafft“, erinnert sich Jörgfried Schleicher noch sehr gut an diese Zeit. Der Jungspund ist in brillanter Form, freut sich, dass er als noch weitgehend Unbekannter zusammen mit den Top-Stars anderer Sportarten im Sommer 1980 in die russische Metropole aufbrechen wird. Dann jedoch bricht mit dem Olympia-Boykott der westlichen Staaten eine Welt für ihn zusammen.