GA-Serie „Spurensuche“: Der Florettfechter Alexander Koch Medaillen und Cognac

Serie | Bonn · Der Bonner Florettfechter Alexander Koch schrieb Ende der 1980er und in den 1990er-Jahren Sportgeschichte als Weltmeister und Olympiasieger. Doch seine Karriere hing nach einem tragischen Ereignis am seidenen Faden. Heute lebt der 55-Jährige in Grevenbroich.

08.06.2024 , 07:00 Uhr

