Schwimmer Axel Mitbauer wurde einst in der DDR gefoltert In die Freiheit gekrault

Der Kapitän des Fährschiffs, das zwischen der dänischen Ostseeinsel Bornholm und dem schleswig-holsteinischen Seebad Travemünde verkehrt, traut an jenem Morgen seinen Augen nicht. Es ist Montag, der 18. August 1969, als er gegen 7.10 Uhr auf das wiederholte Drängen eines Passagiers durch das Fernglas blickt. Da sitzt doch wirklich mitten im Meer auf einer Boje in der Lübecker Bucht ein Mann in Badehose und mit Schwimmflossen, der um Hilfe winkt. Nicht irgendein Mann: Es ist der DDR-Schwimmer Axel Mitbauer, der es tatsächlich geschafft hat, bei Nacht durch die Ostsee in den Westen zu fliehen. Der einzige Mensch, dem es jemals gelingt, schwimmend in die Bundesrepublik zu gelangen. Der Sportler, der nach seiner Flucht bei den SSF Bonn unterkommt, zwei Jahre lang für die Bundesstädter an den Start geht und 1970 mit der bundesdeutschen 4x200-Meter-Freistilstaffel Gold bei den Europameisterschaften in Barcelona holt.