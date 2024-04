GA-Serie „Spurensuche“: Die Leichtathletin Birgit Keil Beim Nachlaufen die Schnellste

Als an jenem 12. August 1978 im Köln-Müngersdorfer Stadion der Startschuss zum 100-Meter-Lauf fällt, gibt es für Birgit Wilkes kein Halten mehr. Die kurzen, schnellen, stakkatoartigen Schritte der aus Troisdorf stammenden Leichtathletin, die inzwischen im Trikot des VfL Wolfsburg unterwegs ist, ähneln einem regelrechten Trommelfeuer – so hämmern sie über die Bahn. Am Ende leuchten auf der Anzeigetafel 11,65 Sekunden auf: Wilkes ist als Erste über die Ziellinie gesprintet, hat sich den deutschen Meistertitel gesichert, noch vor der Favoritin Elvira Possekel, ihrer ehemaligen Vereinskollegin bei der LG Bonn-Troisdorf.