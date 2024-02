GA-Serie „Spurensuche“: Colin Bell Der Fußball-Weltenbummler

Nein, so hat sich Colin Bell seine Fußballkarriere in Deutschland nun wirklich nicht vorgestellt. Da steht er irgendwann im Frühsommer 1982 in dem 3500-Seelen-Ort Hamm an der Sieg, spricht kein Deutsch, weiß nicht, was auf ihn zukommt, und soll beim dortigen Südwest-Oberligisten VfL sein Können unter Beweis stellen. Vom Traum Bundesligaprofi ist er zu diesem Zeitpunkt meilenweit entfernt.