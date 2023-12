GA-Serie „Spurensuche“: Hannes Bongartz Ein Fußballer mit 120 Mark als Monatsgehalt

Die Verbindung nach Bonn ist nie abgerissen, auch wenn die Besuche in der Heimatstadt selten geworden sind. „Ich war lange Zeit fest davon überzeugt, dass ich irgendwann nach Bonn zurückkehren würde“, sagt Hannes Bongartz, der jedoch inzwischen mit seiner Frau Andrea in Bottrop heimisch geworden ist – „auch wegen unserer beiden Töchter, die hier geboren sind“, wie der ehemalige Fußballprofi der SG Wattenscheid, des FC Schalke 04 und des 1. FC Kaiserslautern erklärt. Doch die Erinnerung an die Bundesstadt ist im Hause Bongartz noch allgegenwärtig.