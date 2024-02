GA-Serie „Spurensuche“ in Bonn Bundestrainer Gregor Simon wurde fünfmal Weltmeister im Wildwasserkanu

Am Anfang steht für den fünffachen Weltmeister und aktuellen Bundestrainer der Wildwasserkanuten – man mag’s kaum glauben – ausgerechnet das verpönte Rudern. „Fußballspielen hat mir meine Mutter nicht erlaubt, und mein Stiefvater kam vom Rudern. Also bin ich 1976 in die Bonner Ruder-Gesellschaft (BRG) eingetreten“, sagt Gregor Simon. „Aber ich fand das ziemlich langweilig, du bist ja immer nur rückwärts gefahren, hast immer nur zurückgeschaut.“ Und der 61-Jährige bemüht mit einem hintergründigen Grinsen einen humorvollen Vergleich, um seinen zeitnahen Wechsel zum Kanusport zu erklären: „Die Ruderer sitzen mit dem Rücken zur Bootsspitze und sagen ,Guck mal, da war ´ne Kneipe‘, die Kanuten sagen ,Guck mal, da vorn kommt ´ne Kneipe‘. Da war mir Letzteres deutlich lieber.“