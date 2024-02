GA-Serie „Spurensuche“: Die Springreiterin Iris Bayer Aufs richtige Pferd gesetzt

Es ist ein Wochenende im Mai 1977, als sich Iris Bayer nach Baden-Württemberg aufmacht, um in Walldorf an einem internationalen Reit- und Springturnier teilzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt ahnt die gebürtige Troisdorferin nicht, dass ihr bei dieser Veranstaltung der Durchbruch gelingen wird, dass eine sehr erfolgreiche Karriere als Springreiterin ihren Anfang nimmt, die in fünf deutschen Meistertiteln (1979, 1981, 1982, 1985 und 1986) und in diversen Starts für das deutsche Team bei Nationenpreisen in Finnland, Polen, der früheren Tschechoslowakei, den USA und Kanada gipfelt.