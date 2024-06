GA-Serie „Spurensuche“: Die frühere Top-Sprinterin Jutta Heine Trainingsmuffel und Schokoladen-Fan

Montag, 5. September 1960, gegen 16.30 Uhr: Ein schöner lauer Sommertag in Italien neigt sich dem Abend zu, in den Katakomben des Olympiastadions von Rom bereiten sich die 200-Meter-Läuferinnen auf das olympische Finale vor, das um 17.10 Uhr starten wird. Unter ihnen: die legendäre US-Sprinterin Wilma Rudolph; die „schwarze Gazelle“, wie sie genannt wird; der Superstar schlechthin; die Frau, die in jener Zeit so ziemlich alles gewinnt, was es zu gewinnen gibt. Und: die Deutsche Jutta Heine, der „Frischling“; eine junge Dame kurz vor ihrem 20. Geburtstag, „neu im Geschäft“, international unbekannt – aber ohne Angst vor großen Namen.