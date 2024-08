GA-Serie „Spurensuche“: Der Kanute Max Hoff „Beim ersten Rennen bin ich gleich ins Wasser gefallen“

Serie | Rhein-Sieg-Kreis · Olympiasieger, Weltmeister, Europameister: Der in Troisdorf geborene und in Lohmar aufgewachsene Max Hoff reihte bis 2021 im Kanu-Rennsport Erfolg an Erfolg. Heute lebt er in Hamburg und arbeitet in der Edeka-Deutschlandzentrale.

24.08.2024 , 07:00 Uhr

Link zur Paywall Bilder aus der Karriere von Max Hoff 13 Bilder

Von Wolfgang Ley