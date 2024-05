GA-Serie „Spurensuche“: Der Hockeyspieler Lothar Berger Das Nationaltrikot trägt er immer noch

Schuld ist immer der Gärtner. Mit diesem geflügelten Wort, einer abgewandelten Form des Reinhard-Mey-Liedes „Der Mörder ist immer der Gärtner“ von 1971, lässt sich am besten beschreiben, warum Lothar Berger in der Kindheit zum Hockeysport findet. Jener Lothar Berger, der in eben diesem Jahr mit der BSG Traktor Osternienburg erstmals DDR-Hallenhockeymeister wird. Jener Lothar Berger, der in der Folge bis 1990 insgesamt 35 nationale Titel mit dem Verein holt – auf dem Feld und in der Halle. Jener Lothar Berger, der mit 131 Länderspielen zum DDR-Nationalspieler mit den zweitmeisten Einsätzen aufsteigt. „Mit Osternienburg haben wir fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gab“, erinnert sich der heute 71-Jährige, der weiter seiner großen sportlichen Leidenschaft nachgeht.