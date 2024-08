Die Marathonläuferin Susanne Hahn Auf dem Laufband durch die Karibik

Wer träumt nicht davon, einmal auf einem Kreuzfahrtschiff eine Reise in die Karibik zu unternehmen? Sonne, Palmen, Strand und Meer zu genießen? Sich am Fünf-Sterne-Büfett auf dem Luxusliner gütlich zu tun? Für die Meckenheimerin Susanne Hahn geht dieser Traum 2006 in Erfüllung. Im April hat sie ihren Trainer und Lebensgefährten Frank geheiratet, die Hochzeitsreise soll schließlich etwas ganz Besonderes sein.