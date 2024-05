GA-Serie „Spurensuche“: Die Beachvolleyballer Markus und Christoph Dieckmann Schmettern am Strand statt Studium

Es gibt keinen Kontinent, den sie nicht schon bereist haben. „Natürlich Europa, wir waren außerdem oft in Nord- und Südamerika, mehrfach in Südafrika, und auch Australien und Neuseeland standen auf dem Plan. Am seltensten hat es uns nach Asien verschlagen“, sagen Markus und Christoph Dieckmann unisono. „Fehlen eigentlich nur noch die Arktis und die Antarktis, aber das wäre auch sehr schwierig geworden“, fügt Markus mit einem Lächeln hinzu.