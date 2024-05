GA-Serie „Spurensuche“: Der Fußballer Michael Kraft Profi-Torhüter und Kreisliga-Stürmer

Da steht er nun, der kleine Michael, und wirkt mit seinen sieben Jahren zwischen den Pfosten des riesigen Tores ziemlich verloren. Nein, so hat sich der Knirps den Beginn seiner Fußballer-Laufbahn ganz und gar nicht vorgestellt. „Es war furchtbar, wir haben mit der E2-Jugend von Glas Chemie Wirges bei der SpVgg Steinefrenz/Weroth sage und schreibe 0:14 verloren – in zweimal 20 Minuten“, erinnert sich Michael Kraft noch heute an jenen unseligen Samstagnachmittag im Jahr 1973. „Ich bin nach der Rückkehr direkt zu meinem Opa gelaufen, habe die Handschuhe wutentbrannt in die Ecke geworfen, geheult wie ein Schlosshund und gesagt: ,Opa, ich werde nie mehr Fußball spielen‘.“