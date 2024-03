GA-Serie „Spurensuche“: Der Basketballer Moritz Kleine-Brockhoff Leben, wo andere Urlaub machen

Wenn die Sprache auf Südostasien kommt, fangen Moritz Kleine-Brockhoffs Augen an zu glänzen. „Es ist ein Privileg, da zu leben, wo andere Urlaub machen“, schwärmt der frühere Basketball-Nationalspieler des Godesberger TV (GTV) und des damaligen Rhöndorfer TV (RTV). Seit mittlerweile 25 Jahren ist der fünffache deutsche Meister, dreimalige Pokalsieger und Europameister von 1993 in der Region ansässig, arbeitet zunächst als Journalist in Jakarta/Indonesien und mittlerweile als Regionalbüroleiter Südost- und Ostasien bei der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in der thailändischen Metropole Bangkok.