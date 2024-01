GA-Serie „Spurensuche“ Rainer Gebauer, der Mann der schnellen Entschlüsse

Wir schreiben den 7. Juni 1969, im Müngersdorfer Stadion tritt der 1. FC Köln am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga zum „Schicksalsspiel“ gegen den 1. FC Nürnberg an. Der Sieger bleibt in Deutschlands Eliteklasse, der Verlierer steigt ab. Auf der Tribüne verfolgt ein knapp 18 Jahre alter Jugendlicher aus Bonn unter den 53.000 Zuschauern den 3:0-Erfolg der Domstädter. „Ich war mit meinem älteren Bruder da. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich auf dem Rückweg zum Auto gesagt habe: ,Was die da machen, das kann ich auch‘“, erinnert sich Rainer Gebauer.