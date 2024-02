GA-Serie „Spurensuche“ Ringer Peter Nettekoven ist eine Duisdorfer Legende

Es ist ein lauer Frühlingsabend im Mai 1966, Peter Nettekoven nippt in der altehrwürdigen Gaststätte „Kaisereck“ gerade an seinem mit Sprudelwasser gefüllten Glas („Ich war ja Sportler“), da geht die Tür auf, und ein Bekannter tritt ein. „Warum bist du im Juni nicht bei der Weltmeisterschaft dabei?“, fragt er Nettekoven und erntet Fassungslosigkeit. „Ich wusste von gar nichts“, erzählt die 84-jährige Bonner Ringer-Legende, „und habe sofort bei meinem damaligen Verein ASV Heros Dortmund angerufen, um mich zu erkundigen, was da los ist.“