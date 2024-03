GA-Serie „Spurensuche“ Wie Sabine Schulte trotz Höhenangst Stabhochspringerin wurde

Serie | Niederkassel · Die Lülsdorfer Leichtathletin Sabine Schulte war in den 1990er-Jahren deutsche Stabhochsprungmeisterin sowohl in der Halle als auch unter freiem Himmel. Heute lebt sie in einem 400-Seelen-Dorf in Schleswig-Holstein und ist Landestrainerin.

23.03.2024 , 07:00 Uhr

Link zur Paywall Bilder aus dem Leben und der Karriere von Sabine Schulte 25 Bilder

Von Wolfgang Ley