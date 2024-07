GA-Serie „Spurensuche“: Fußballer Stephan Engels Vom Traktor auf den Trainingsplatz

Es ist ein Samstagmittag im Frühsommer 1976, als ein alter Opel Commodore auf dem Bauernhof der Familie Engels in Mondorf vorfährt. Am Steuer: Reiner Calmund, langjähriger Manager des Fußball-Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen. „Calmund war seinerzeit überall, hat sich alle Auswahlspiele der Junioren angeschaut, kannte mich aus dem Mittelrhein-Team“, erzählt Stephan Engels. Auf eine Verpflichtung des damals 16-Jährigen, der noch in der B-Jugend seines Heimatvereins TuS Mondorf spielt, hat es der XXL-Manager abgesehen.