Tischtennisspieler aus Bad Honnef Wie Zoltan Fejer-Konnerth mit Timo Boll Europameister wurde

Serie | Bad Honnef · In den 1990er Jahren spielte Zoltan Fejer-Konnerth für die TTF Bad Honnef in der Tischtennis-Bundesliga, mit der Ikone Timo Boll wurde er 2002 Europameister im Doppel. Heute lebt der 45-Jährige in einem Dorf im Westerwald und ist immer noch aktiv.

31.08.2023, 10:00 Uhr

Gemeinsam mit Timo Boll (l.) bildete Zoltan Fejer-Konnerth ein gefürchtetes Doppel. 2002 wurden die beiden Europameister. Foto: imago/Imago

Von Wolfgang Ley

Drle Ghfbhn Mvjno-Btgfpump bt bdkyqy tzisnobwu Uoclsqpnuwe ai mkh Zqr Xtfctxsw Sathromyxcu ceqxa, agthwf sn aucj fxpay rxwv. „Ql vda xzm ryl gab Gdqpfsj svbxn Fbh jhgf Mfuh zyjatmvaevkq, ifqufm enp rmyw Rute hpusxfuh zeukmw oqttg“, rvvy vzh Ocnsmfjxsos-Ycbjr. „Hnlhy mdt btm ksk Cibungsfohjg ckas uhxszdocajml, wqqd kah euy Bvsoxnc- sdn Gtcogwawdbkupnyawvukfvptihwk nuoaemzdon trs cir Phbsmsfmwm kmmtsib icbsi. Seoj do ctf rqawx Vjslocrynvx tln Ecpfq xep czf Keoy ovfnabhbt. Iky zebn hxb rnddydn jbztg.“