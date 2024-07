GA-Serie „Spurensuche“: Der Volleyballer Toni Rimrod Wirtschaftsstudium und Gänsebraten

Es ist ein Sonntagmittag im Jahr 1969. Im Hause Rimrod in Schweinfurt steht der Gänsebraten auf dem Tisch. Doch Sohn Toni, damals 21, kann die von ihm heißgeliebte Delikatesse leider nicht genießen. „Um 13 Uhr war Treffpunkt beim Fußball, da musste ich hin“, erzählt der heute 76-Jährige. Was er seinerzeit noch nicht ahnt: Es ist sein letzter Auftritt beim FC Schweinfurt 05. „Wir hatten damals einen Ungarn namens Jenö Vincze als Trainer, der mir eröffnet hat, dass ich an diesem Tag nicht spielen würde“, berichtet Rimrod. „Daraufhin habe ich ihm gesagt: Dafür bin ich jetzt eigens mit dem Moped gekommen?“ Und im Geiste ergänzt er: … und habe den guten Gänsebraten stehen lassen?