GA-Serie: Der dreifache Karate-Vizeweltmeister Wolf-Dieter Wichmann Als Günter Netzer ein Glas Wasser verschüttete

Die Pokale und Trophäen stehen im Keller, die Medaillen – und davon gibt es nicht wenige – liegen irgendwo in einer Kiste. All das ist für Wolf-Dieter Wichmann zweitrangig. Auch, dass er 2016 für die Verdienste um seinen favorisierten Sport vom Deutschen Karate Verband (DKV) mit der Ehrennadel in Platin ausgezeichnet wird. Dem dreifachen Vizeweltmeister, zweimaligen Europameister und deutschen Meister, der in Bad Godesberg aufgewachsen ist, sind seine Titel nicht so wichtig. Viel größere Bedeutung hat für ihn das Kompliment, das der 1987 verstorbene Japaner Masatoshi Nakayama, eine Karate-Koryphäe, ihm nach seiner Darbietung bei der WM 1980 in Bremen (die mit Silber endet) macht: „You are a real Samurai“ („Du bist ein echter Samurai“), entfährt es diesem.