Viertgrößte Lauf in Deutschland : Die wichtigsten Infos zum Köln-Marathon 2022

Köln Der 24. Köln-Marathon findet am 2. Oktober statt. Alle Infos rund um Anmeldung, Strecke und die angebotenen Wettbewerbe finden Sie hier.

Bisher haben sich schon mehr als 3300 Läuferinnen und Läufer für den Marathon in Köln angemeldet. Damit ist fast die Hälfte der 7000 Plätze vergeben.

Wo wird gelaufen?

Der Marathon startet um 10 Uhr auf der Opladener Straße am Ottoplatz/Bahnhof Deutz. Von dort aus verläuft die Strecke durch Rodenkirchen und zurück über Bayenthal in Richtung Altstadt. Kilometer 21 und damit die Halbzeit wird in Alt-Lindenthal erreicht. Nach einem Schlenker über Ehrenfeld, das Villen-Viertel und Nippes endet der Marathon mit dem Zieleinlauf in der Komödienstraße am Fuße des Kölner Doms.

Der Halbmarathon beginnt bereits um 8.30 Uhr. Die Strecke lässt im Gegensatz zum vollen Marathon Rodenkirchen und Nippes aus. Die Halbzeit ist auch hier kurz nach Alt-Lindenthal erreicht. Start- und Zielpunkt sind bei allen Wettbewerbsformen identisch.

Welche Wettbewerbe werden ausgetragen?

Neben dem Marathon (42.195m) werden außerdem wieder der Halbmarathon (21.100m) und der Staffelmarathon (42.195m aufgeteilt in vier Etappen) angeboten. Für den Halbmarathon haben die Läufer 2.45 Stunden Zeit, für den Marathon bleiben ihnen sechs Stunden Zeit, um die Ziellinie zu überqueren. Außerdem wird es einen Schulmarathon und einen Kinderlauf geben.

Wie kann ich mitmachen?

Anmeldungen können ausschließlich online unter https://koeln-marathon.de/anmeldung/ vorgenommen werden. Sofern das Teilnehmerlimit noch nicht erreicht ist, wird die Anmeldung bis zum Vortag des Wettkampfes möglich sein. Die Höhe des Startgeldes hängt von den jeweils aktuellen Kontingenten ab. Derzeit (ab einer Teilnehmerzahl von mehr als 3000 Läufern) liegt sie für den Marathon bei 100 Euro, für den Halbmarathon bei 70 Euro und für den Staffelmarathon bei 170 Euro. Bei Sammel- und Unternehmensanmeldung erhalten die Läufer ab zehn Anmeldungen zehn Prozent Rabatt auf das Startgeld.

Welche Voraussetzungen gibt es für die Teilnahme?

Alle Teilnehmer des Marathons (abgesehen vom Schulmarathon) müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Maßgeblich ist dafür nicht das konkrete Geburtsdatum, sondern der Jahrgang (in diesem Fall 2004). Außerdem empfehlen die Veranstalter eine sportärztliche Untersuchung.

Besondere Maßnahmen aufgrund der Covid-19-Pandemie sowie die Veranstaltungsstruktur können sich, abhängig von den ordnungsbehördlichen Vorgaben, noch ändern.

Die Strecke im Überblick

Der Start ist in altbewährter Manier auf dem Ottoplatz in Köln-Deutz. Von dort geht es für die Läuferinnen und Läufer über die Deutzer Brücke in Richtung Schokoladenmuseum. Anschließend wird das Läuferfeld durch Bayenthal und Rodenkirchen geführt, um über die Alteburger Straße zurück in die Südstadt zu gelangen. Bei Kilometer 12 ist der Severinstorbogen zu sehen. Dann quert die Strecke den Rudolfplatz zum ersten Mal. Bei Kilometer 21 steht die Dürener Straße auf den Plan, laut Veranstalter die „Kö“ von Kölle. Die Wechselzone findet sich dann bei Kilometer 23,5 am Aachener Weiher. Über den Rudolfplatz geht es weiter nach Ehrenfeld. Bei Kilometer 34 laufen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch Nippes. Wenn bei Kilometer 40 zum dritten Mal der Rudolfplatz passiert wird, ist es nicht mehr weit bis zum Jubelgeschrei am Neumarkt. Doch das Ziel ist der Dom.

Straßensperrungen am 2. Oktober während des Köln-Marathons in Köln

Für den Lauf wird am Sonntag, 2. Oktober 2022, ab 6 bis ca. 18 Uhr die Innenstadt um den Kölner Dom, die Rheinuferstraße in beiden Fahrtrichtungen zwischen der Severinsbrücke und der Hohenzollernbrücke sowie stadtauswärts zwischen der Hohezollernbrücke und der Riehler Straße, die Deutzer Brücke (stadteinwärts) sowie die Severinsbrücke (stadtauswärts) gesperrt. Ebenso gesperrt wird die die Rheinpromenade in Deutz und die Östliche Zubringerstraße (stadtauswärts zwischen der Lanxess Arena und dem Kreuz Gremberg).

Die tatsächlichen Sperrungen sind abhängig vom tatsächlichen Renngeschehen. Die Polizei gibt die Strecken vor Ort wieder frei.

Welche KVB-Linien sind vom Köln Marathon am 2. Oktober betroffen?

Wie die Kölner-Verkehrsbetriebe mitteilen, kommt es durch den Marathon über den Sonntag auf folgenden Linien der KVB zu Trennungen oder Umleitungen:

Stadtbahnlinien 1, 7, 9, 16 und 17 sowie die

1, 7, 9, 16 und 17 sowie die Buslinien 106, 127, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 140, 146, 147 und 150.

Die Stadtbahnen fahren ausnahmsweise zwischen ca. 8 Uhr und ca. 20 Uhr nach dem Samstagsfahrplan. Der Busbetrieb läuft nach Sonntagsfahrplan.

Teilnehmerticket für den Köln-Marathon gilt als Fahrschein im Nahverkehr