Viertgrößte Lauf in Deutschland : Das müssen Sie zum Generali Köln-Marathon 2022 wissen

Von Olympia bis Fußball-WM : Das sind die wichtigsten Termine des Sportjahres 2022 2022 stehen die beiden Sport-Großereignisse Olympische und Paralympische Winterspiele in Peking und Fußball-WM in Katar an. Aber auch in anderen Sportarten werden Welt- und Europameisterschaften ausgetragen. Ein Überblick über die Sportevents 2022