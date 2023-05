VLN-Langstreckenmeisterschaft Getspeed erlebt einen steilen Aufstieg

Doch der Motorsport ließ ihn nicht los. Nach Starts auf einem Aston Martin und einem Audi TT gründete er das Getspeed Performance Center und setzte zunächst auf Porsche. 2019 dann der Wechsel zu Mercedes. „Hier ergab sich die Möglichkeit einer langfristigen Partnerschaft“, erinnert sich Osieka. Im ersten Jahr konnte er sich über eine „halbe“ Werksunterstützung freuen, seit 2020 genießt er die volle Werksunterstützung. „Wir können unser Team selbst gestalten, bekommen neue Fahrzeuge und auf Wunsch technische Unterstützung“, so Osieka. Neben zwei Werksautos betreut er zahlreiche Kundenfahrzeuge, so dass sechs bis zehn Autos von Getspeed eingesetzt werden. Das Betätigungsfeld hat die Truppe längst über die Nürburgring Langstrecken Serie und das 24 Stunden-Rennen hinaus erweitert. Im vergangenen Dezember war man bei den 12 Stunden von Abu Dhabi dabei. In diesem Jahr startet sie in der International GT Open und GT World Challenge Europe (GTWC). Auch in den USA wird man mit einem Partner einige Rennen, unter anderem zur IMSA-Serie, bestreiten.