Training mit Profis vom FC Bayern Gewinnt Karten für das KidsClub-Fußballcamp im Europapark

Nachwuchskicker aufgepasst! Seit 2011 findet im Europapark Rust bei Freiburg jedes Jahr in den Sommerferien das FC-Bayern KidsClub- Fußballcamp statt. Junge Fußballerinnen und Fußballer im Alter von zehn bis 13 Jahren haben dort die Möglichkeit, zusammen mit ausgebildeten Trainern des FC Bayern zu trainieren und gleichzeitig kostenlos die Attraktionen und Shows im Europapark zu erleben. Fünf Tage lang können sich die jungen Sportlerinnen und Sportler unter den Augen der Top-Trainer des FC Bayern beweisen und an ihrer Balltechnik feilen. Von Juli bis August finden drei KidsClub-Fußballcamps statt, an denen insgesamt bis zu 150 Nachwuchskicker teilnehmen können. Zwei junge, fußballbegeisterte GA-Leser haben in diesem Jahr die Chance, dabei zu sein: Der GA verlost zusammen mit dem Europapark zwei Karten für das KidsClub-Fußballcamp vom 24. bis 28. Juli 2023. Die Verpflegung und Unterkunft für fünf Tage sowie Fußball-Kleidung für die Nachwuchskicker sind inklusive. Bei ihrem Aufenthalt im Europapark werden die Kinder rund um die Uhr betreut.