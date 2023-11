Handball-Regionalliga: Endlich wieder ein Sieg für die TSV Bonn Zurück in der Erfolgsspur

Bonn · Die Handballer der TSV Bonn rrh. haben in eindrucksvoller Manier wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. In einem Nachholspiel der Regionalliga Nordrhein deklassierten die in allen Belangen überlegenen Beueler den Tabellenvorletzten Borussia Mönchengladbach mit 37:26 (18:10).

27.11.2023 , 07:00 Uhr

Nicht zu stoppen waren Nils Bullerjahn (Mitte) und die TSV Bonn beim Kantersieg gegen Mönchengladbach. Foto: Wolfgang Henry

Von Uwe Albrecht