Deutscher Handball-Pokal Bonner JSG erreicht sensationell das Finale

Die Bonner Jugendsportgemeinschaft (JSG) hat beim Final Four des DHB-Pokals der männlichen A-Jugend vor heimischem Publikum in der Halle am Sonnenhügel in Königswinter-Oberpleis sensationell das Finale erreicht. Erst dort musste sich der Bonner Nachwuchs der Jugend des THW Kiel mit 24:31 (10:14) beugen.