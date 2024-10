Handball in der Region TSV Bonn rrh. rockt die Regionalliga

HSG Siebengebirge - HSG Refrath/Hand 22:23 (10:13): In einer von beiden Abwehrreihen dominierten Begegnung gingen die Hausherren besonders in der Anfangsphase zu fahrlässig mit ihren Chancen um. In den ersten 13 Minuten konnten die Grün-Blauen zwei von insgesamt vier Strafwürfen nicht im Gehäuse der Gäste unterbringen und auch zwei Großchancen wurden nicht genutzt, sodass die HSG mit 2:7 im Hintertreffen lag. Trainer Marcel Trinks nahm eine Auszeit und in der Folge agierte seine Mannschaft deutlich fokussierter und glich zum 7:7 aus. Bis kurz vor der Pause konnte die HSG die Führungen der Gäste immer wieder ausgleichen, doch nach dem 10:11 vergab die Trinks-Sieben in Unterzahl erneut einen Strafwurf und musste im Gegenzug sogar noch zwei Treffer hinnehmen.