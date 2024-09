Handball-Regionalliga An der Defensive wird im Siebengebirge und bei der TSV Bonn gearbeitet

Bereits am Freitagabend (20.30 Uhr) gastiert die TSV Bonn rrh. bei der Zweitvertretung von TuSEM Essen. Auch die Beueler Probleme liegen vornehmlich in der Defensive. „Der Trainingsschwerpunkt lag in dieser Woche auf der Abwehr. Da mangelt es an Körperlichkeit. Besonders die jüngeren Spieler waren von den physisch überlegenen Gegenspielern beeindruckt und daher zu oft in den Zweikämpfen unterlegen“, meint Trainer Florian Benninghoff-Lühl. „Die Behebung dieser Defizite müssen wir durch die Zusammenarbeit von Kleingruppen angehen. Es wäre schon ein Fortschritt, wenn wir wieder zu der Abwehrleistung des ersten Spiels kämen.“ Besonders muss die Beueler Abwehr auf das torgefährliche Trio Mathis Stumph, Frederico Neher und Alexander Ernst achten.