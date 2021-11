Bonner Handball-Teams verlieren, HSG Siebengebirge verlässt das Tabellenende : Pleiten für die TSV und den TV Rheinbach

Endlich weg vom Tabellenende: Bjarne Steinhaus (r.) und die HSG Siebengebirge. Foto: Wolfgang Henry

Bonn/Königswinter Auch am sechsten Spieltag setzte es für die Bonner Teams in der Handball-Regionalliga Nordrhein nur Niederlagen. So kassierte die TSV Bonn rrh. mit der 20:21-Pleite bei der SG Langenfeld die zweite Schlappe in Folge. Der TV Rheinbach M 1883 bleibt nach dem 28:32 beim MTV Rheinwacht Dinslaken die einzige Mannschaft ohne Sieg und löst als Schlusslicht die HSG Siebengebirge ab, der ein 25:24-Heimsieg gegen den HC Weiden gelang.