Handball-Regionalliga: Unentschieden im Derby : Rheinbach verschenkt gegen Siebengebirge den Sieg

Nach einer phasenweise klaren Führung mussten sich Simon Ollefs (vorn) und der TV Rheinbach M 1883 gegen Bjarne Steinhaus und die HSG Siebengebirge noch mit einem Remis begnügen. Foto: Wolfgang Henry

BONN Die Bonner Regionalliga-Handballer waren am neunten Spieltag schon in weihnachtlicher Stimmung. So verschenkte der TV Rheinbach M 1883 trotz ständiger, teilweise klarer Führung im Duell der Kellerkinder in letzter Sekunde den möglichen Sieg gegen eine nie aufsteckende HSG Siebengebirge. Das 24:24 hilft keinem der beiden Vereine weiter, denn der RTV bleibt weiterhin Schlusslicht mit einem Punkt Rückstand auf die Siebengebirgler. Im Vorgefühl eines deutlichen Sieges ließ die TSV Bonn rrh. gegen den chancenlosen OSC Rheinhausen in den letzten Minuten die Zügel schleifen und musste sich mit einem knappen 32:30-Sieg begnügen.