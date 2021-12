Handball-Regionalliga: Gegen Ratingen ist das Degenhardt-Team Außenseiter : HSG Siebengebirge kann frei aufspielen

Als Außenseiter gehen Alexander Koch (rechts) und die HSG Siebengebirge gegen Ratingen aufs Parkett. Foto: Wolfgang Henry

Bonn/Oberpleis Vor schweren Aufgaben stehen die Regionalliga-Handballer aus Bonn und der Region am zehnten Spieltag. Bereits am Freitagabend gastiert die TSV Bonn rrh. beim Tabellennachbarn HG LTG/HTV Remscheid. Der TV Rheinbach M 1883 reist am Samstag zum HC Weiden 2018. Heimrecht genießt die HSG Siebengebirge gegen das Team interaktiv.Handball aus Ratingen (Samstag, 18.30 Uhr).