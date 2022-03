Handball-Regionalliga: Siebengebirge verliert gegen Mitkonkurrenten im Abstiegskampf : TSV Bonn rrh. dreht dank starker zweiter Hälfte das Spiel

Eng wird es allmählich für Vibulan Sivanathan (links) und die HSG Siebengebirge, was den Klassenerhalt in der Regionalliga angeht. Foto: Wolfgang Henry

Bonn/Königswinter Die Handballer der TSV Bonn rrh. haben am 19. Spieltag der Regionalliga Nordrhein mit einem schwer erkämpften 27:24-Heimsieg gegen die abstiegsgefährdete SG Langenfeld wieder in die Erfolgsspur gefunden. Der TV Rheinbach M 1883 war coronabedingt zum dritten Mal in Folge spielfrei, hielt aber seinen zwölften Tabellenplatz. Schlusslicht HSG Siebengebirge unterlag im Kellerduell beim HC Weiden 2018 mit 25:26.