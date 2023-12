Handball Regionalliga Die TSV Bonn gastiert beim Tabellenvierten

Obwohl der Abstand zur Tabellenspitze nur drei Punkte beträgt, blickt Trainer Frank Berblinger nur nach unten. „Der Sieg in Essen war ungemein wichtig, da der Abstand zum ersten möglichen Abstiegsplatz acht Punkte beträgt. Daher ist es besonders wichtig, am Freitag nachzulegen, denn bei zehn Punkten Abstand können wir ohne Druck in die noch ausstehenden zwölf Spiele gehen“, hat für Berblinger weiterhin die frühzeitige Sicherung des Klassenerhalts oberste Priorität.