Handball-Regionalliga Der TSV Bonn bezwingt das Schlusslicht

In einem offenen Schlagabtausch ohne störendes Abwehrverhalten beider Mannschaften kamen die Handballer der TSV Bonn rrh. am 24. Spieltag der Regionalliga Nordrhein gegen den feststehenden Absteiger Neusser HV zu einem letztlich ungefährdeten 43:37 (17:18)-Rekordsieg und hielten ihren zehnten Tabellenplatz. Am kommenden Samstag gastieren die Beueler beim Tabellendritten HC Gelpe/Strombach.