Handball-Regionalliga TSV Bonn gegen Dormagen: Mehr Spitzenspiel geht nicht

Bonn · Großkampftag in der Sporthalle an der Ringstraße: Im Gipfeltreffen der Regionalliga Nordrhein erwarten die Handballer der TSV Bonn rrh. als verlustpunktfreier Tabellenführer am Samstag die zweitplatzierte Zweitvertretung des TSV Bayer Dormagen.

22.09.2023, 15:39 Uhr

Auf Kreisspieler Daniel Rohloff (links) kann die TSV Bonn im Spitzenspiel gegen Bayer Dormagen II wieder zurückgreifen. Foto: Wolfgang Henry

Von Uwe Albrecht