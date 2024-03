Handball-Regionalliga TSV Bonn gewinnt gegen Rheinhausen

„Neben der fehlenden Aggressivität in der Abwehr und den vielen Fehlern im Angriff habe ich in der ersten Hälfte auch Bereitschaft und Leidenschaft vermisst“, meinte Berblinger. „Da bin ich in der Pause etwas lauter geworden. In der zweiten Halbzeit war dann auch die Überzeugung in die eigene Leistungsfähigkeit wieder da, sodass wir den negativen Trend vorerst beendet haben.“