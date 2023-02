Handball-Regionalliga: Auch in Korschenbroich nicht chancenlos : TSV Bonn fährt selbstbewusst zum Tabellenzweiten

Handball-Regionalliga: Auch in Korschenbroich nicht chancenlos

Nicht chancenlos sehen sich Simon Röhrig (r.) und die TSV Bonn in Korschenbroich. Foto: Wolfgang Henry

Bonn Mit deutlich gestiegenem Selbstbewusstsein reisen die Regionalliga-Handballer der TSV Bonn rrh. am Samstag (Anwurf: 19.30 Uhr) nach ihren jüngsten guten Ergebnissen gegen Spitzenmannschaften zum Tabellenzweiten TV Korschenbroich, zu einem der beiden Topfavoriten auf die Meisterschaft.

Der junge TVK-Trainer Gilbert Lansen hat es geschafft, trotz eines Umbruchs vor dieser Saison ein glänzend eingespieltes und gefestigtes Top-Team zu bilden. Bestes Beispiel für die gelungene Integration ist die mit dem holländischen U20-Nationaltorhüter Mika Schoolmeesters verstärkte Abwehr, die die wenigsten Gegentore in der Liga zugelassen hat. Für die weitaus beste Tordifferenz mit 104 Treffern sorgte zudem der Angriff, der ebenfalls hervorragende besetzt ist.

„Mehr als unsere erfreulichen Ergebnisse der vergangenen Wochen zählt für mich, dass wir in den letzten beiden Spielen klare Fortschritte gemacht haben“, sagt Bonns Trainer Frank Berblinger. „Die Fehlerzahl wurde reduziert, wir haben unsere Wurfeffektivität deutlich verbessert. Wenn wir uns in diesen Bereichen noch weiter steigern, können wir auch in Korschenbroich bestehen.“