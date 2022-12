Regionalliga-Handballer vor Kellerduell : Verlieren ist für die TSV Bonn verboten

Bonn Verlieren verboten heißt es für die Handballer der TSV Bonn rrh. am elften Spieltag der Regionalliga Nordrhein beim Schlusslicht Neusser HV am Samstag (18.30 Uhr).

Der aktuell letzte Platz kommt für den Neusser HV nicht wirklich überraschend, denn ein Umbruch im Kader und einige verletzte Leistungsträger zu Saisonbeginn ließen das Team bisher nicht an die Leistungen der vergangenen Spielzeit anknüpfen. Ausschlaggebend für das Abrutschen ans Tabellenende war nach dem bisher einzigen Sieg am dritten Spieltag beim Bergischen HC II eine folgende Negativserie von sechs Niederlagen. Erschwerend kommt hinzu, dass der NHV mit zwei Spielen im Rückstand ist, da Mitte November die Halle in Hammfeld wegen Schäden am Hallenboden für Spiele und Training gesperrt wurde. Zudem konnten die Neusser zuletzt auch nicht entsprechend den sportlichen Anforderungen der Liga trainieren.