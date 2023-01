Handball-Regionalliga: Gastspiel beim Spitzenreiter : TSV Bonn ist krasser Außenseiter

Bonn Nach der Heimpleite gegen die HSG Refrath/Hand stehen die Regionalliga-Handballer der TSV Bonn rrh. am 16. Spieltag vor einer „Mission Impossible“. Als krasser Außenseiter reisen die Beueler am Samstag (18 Uhr) zum ungeschlagenen Spitzenreiter nach Ratingen.

Da derzeit wohl davon auszugehen ist, dass kein Drittligist in die Regionalliga Nordrhein absteigt, wird es nur einen Absteiger geben. Am meisten gefährdet ist aktuell der Neusser HV, auf den die Beueler noch sieben Punkte Vorsprung haben. Der Abstand könnte aber in den nächsten Spielen schrumpfen, denn dann trifft die TSV auf drei Mannschaften aus der Spitzengruppe.

In dieser schwierigen Situation müssen die Beueler nach Ratingen zum Topfavoriten der Liga, der den sechsten Anlauf zum Wiederaufstieg in die 3. Bundesliga unternimmt. Unter dem Trainergespann Filip Lazarov, einem ehemaligen nordmazedonischen Nationalspieler, und Alexander Oelze scheint es in dieser Spielzeit zu klappen. Mit 29:1 Punkten führt Ratingen souverän die Tabelle an und beweist bisher eine beeindruckende Konstanz.