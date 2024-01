Handball-Regionalliga TSV Bonn rrh. erobert Tabellenplatz zwei

Die Handballer der TSV Bonn rrh. bleiben auch nach der fünfwöchigen Weihnachtspause in der Erfolgsspur. Trotz massiver personeller Probleme besiegten die Rechtsrheinischen in der gut besuchten Sporthalle an der Ringstraße am 15. Spieltag der Regionalliga Nordrhein den bisherigen Tabellenzweiten HC Weiden dank einer starken Defensivleistung verdient 31:29 (12:11).