Topspiel in der Handball-Regionalliga Spitzenreiter aus Beuel fährt zum Topfavorit

Mit dieser Tabellensituation war so nicht zu rechnen. Die in der vergangenen Saison durch schwankende Leistungen auffallende TSV hat eine weiße Weste nach fünf Siegen in fünf Spielen. Der größte Unterschied zur Vorsaison: Enge Spiele werden mit Selbstvertrauen und Geduld gewonnen. So gelangen der TSV bisher schon drei Siege mit einem Tor Unterschied.