Handball-Regionalliga : TSV Bonn rrh. tritt mit Selbstvertrauen gegen Korschenbroich an

Rechnet sich durchaus Chancen gegen Favorit Korschenbroich aus: TSV-Trainer Franz Berblinger. Foto: Wolfgang Henry

Bonn In der Handball-Regionalliga trifft der TSV Bonn rrh. auf den Favoriten TV Korschenbroich. Ein Herkulesaufgabe für den Tabellenletzten.

Drei Spiele, drei Niederlagen, punktloses Schlusslicht, einen so schlechten Saisonstart hatten die Handballer der TSV Bonn rrh. während ihrer Zugehörigkeit zur Regionalliga Nordrhein noch nie. In dieser prekären Lage kommt am Samstag (19.30 Uhr, Sporthalle Ringstraße) mit dem TV Korschenbroich bereits am vierten Spieltag nach dem Topfavoriten interaktiv.Handball am zweiten Spieltag der nächste aufstiegsverdächtige Hochkaräter.

Für TSV-Trainer Frank Berblinger kommt die aktuelle Tabellensituation nicht wirklich überraschend. „Wir wussten, dass wir ein schweres Auftaktprogramm haben und dass nach der nicht gerade optimalen Vorbereitung der Start schwer werden würde. Gegen Korschenbroich können wir den Bock umstoßen, was wir auch machen werden. Davon bin ich überzeugt. Es sind einige Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Die Mannschaft zieht mit und funktioniert einwandfrei“, machte Berblinger nach der Partie in Remscheid eine starke Ansage in Richtung nächster Gegner.

Berblinger kann aus dem Vollen schöpfen

Dabei kommt mit dem TVK ein Team, dessen erklärtes Saisonziel der Aufstieg ist. So setzte der vorherige, langjährige Trainer Dirk Wolf seinen Nachfolger Gilbert Lansen, der vom Ligakonkurrenten Neusser HV kam, mit der Forderung „Korschenbroich gehört in die 3. Liga“ schon mal gehörig unter Druck. Zur Realisierung der anspruchsvollen Zielsetzung wurde der Mannschaft dann ein mittlerer Umbruch verordnet. So kamen der holländische U20-Nationaltorhüter Mika Schoolmeesters vom Erstligisten HC Bevo, Max Eugler von Bayer Dormagen und Oliver Brakelmann vom Ligakonkurrenten OSC Rheinhausen, Henrik Ingenpaß und Til Klause folgten ihrem Trainer Lansen vom Neusser HV.