Bonner Handballer siegen zum Saisonauftakt Torwart Meissenburg überragt beim TSV-Erfolg

Bonn · Erfolgreicher Start der Handballer der TSV Bonn rrh. in die Regionalliga-Saison 2023/2024: Mit einer tadellosen kämpferischen Leistung in der voll besetzten Sporthalle an der Ringstraße besiegten die Beueler die Zweitvertretung des Bergischen HC mit 24:22 (12:11).

27.08.2023, 14:30 Uhr

Moritz Meissenburg. Foto: Wolfgang Henry

Von Uwe Albrecht