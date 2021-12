Handball: TSV Bonn rrh. gewinnt Derby gegen HSG Siebengebirge : Viel Kampf, wenig Spiel

Das bessere Ende für sich hatten Alexander Schöneseiffen (rechts) und die TSV Bonn rrh. beim 27:23-Erfolg im Derby gegen die HSG Siebengebirge. Foto: Wolfgang Henry

Bonn In der Handball-Regionalliga Nordrhein fielen am elften Spieltag coronabedingt fünf von sieben Spielen aus. Im rechtsrheinischen Lokalderby gelang der TSV Bonn rrh. ein verdienter 27:23 (13:12)-Heimsieg gegen die HSG Siebengebirge. Damit verbesserten sich die Beueler auf den siebten Tabellenplatz, während die Siebengebirgler als Vorletzter weiter in akuter Abstiegsgefahr schweben.