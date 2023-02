Handball-Regionalliga: TSV Bonn rrh. bezwingt Remscheid : Meißenburg überragt beim 34:30

Bonn Die Handballer der TSV Bonn rrh. haben das Siegen noch nicht verlernt. Nach mehr als zwei Monaten und nach vier Spielen ohne doppelten Punktgewinn feierten die Beueler am 17. Spieltag der Regionalliga Nordrhein einen verdienten 34:30 (15:17)-Heimerfolg gegen den Tabellenfünften HG LTV/HTV Remscheid.

Zwei Faktoren waren für den Sieg der TSV verantwortlich: eine überragende Torwartleistung von Moritz Meißenburg, der mit 20 parierten Würfen, darunter zwei Siebenmetern, auf eine hervorragende Abwehrquote von 40 Prozent kam und in den kritischen Situationen ein zuverlässiger Rückhalt war. Absolute Highlights waren in der Schlussphase zwei Doppelparaden gegen Würfe aus der Nahdistanz, mit denen Meißenburg in der gut gefüllten Halle für wahre Jubelstürme sorgte.