Handball-Regionalliga: TSV Bonn rrh. verliert : Niederlage drei Sekunden vor dem Abpfiff

Bonn Zum Auftakt der Rückrunde kassierten die Regionalliga-Handballer der TSV Bonn rrh. beim abstiegsgefährdeten MTV Rheinwacht Dinslaken in einer vollkommen ausgeglichenen Partie eine bittere 28:29 (13:13)-Niederlage und verpassten damit die Chance, sich weiter von der Abstiegszone abzusetzen. Es war für die Beueler die zweite Niederlage mit nur einem Tor Rückstand in Folge.

„Es war immer eine enge Nummer, in der letztlich Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage entschieden haben. Beim 28:28 30 Sekunden vor Schluss hatten wir Ballbesitz und in der Auszeit besprochen, zumindest einen Punkt mitzunehmen. Leider haben wir dann die falsche Entscheidung getroffen, zu früh abgeschlossen“, meinte TSV-Coach Frank Berblinger. „Dabei hatten wir auch noch Pech, nur den Innenpfosten zu treffen und beim folgenden Konter das 28:29 zu kassieren. So fuhren wir mit leeren Händen nach Hause“, zeigte sich der Bonner Coach sichtlich enttäuscht über die Niederlage, die mit etwas mehr Cleverness zu vermeiden gewesen wäre.

Den Beuelern merkte man zunächst mehr als den Einheimischen, die in der pflichtspielfreien Zeit im Gegensatz zur TSV einige Testbegegnungen bestritten hatten, die Pause und auch die ungewohnte vormittägliche Anwurfzeit an. So brauchten die Gäste besonders in der Abwehr eine längere Anlaufzeit. Daraufhin legte der MTV bis zum 9:8 (21.) immer ein bis zwei Tore vor. Nach zehn Minuten stabilisierte sich die Beueler Abwehr, und auch der Angriff fand endlich zu dem zuvor noch vermissten Tempospiel.