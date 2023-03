Regionalliga-Handballer verlieren im Nachholspiel : TSV Bonn weiter in der Abstiegszone

Bonn In einem Nachholspiel kassierten die Regionalliga-Handballer der TSV Bonn rrh. beim BTB Aachen eine bittere 28:29 (14:13)-Niederlage. Damit verpassten die Beueler die Möglichkeit, sich weiter von der Abstiegszone abzusetzen.

Erfreulich war, dass Kreisspieler und Mannschaftskapitän Daniel Fischer nach seinem Kreuzbandriss zum ersten Mal in dieser Saison im Kader stand, obwohl er noch nicht zum Einsatz kam. Dagegen fehlten mit Fabian Struif und Tim Wilhelms zwei wichtige Säulen des Innenblocks, was sich mit zunehmender Spielzeit als mitentscheidende Schwächung der Beueler Defensive in dem von Beginn sehr intensiven Spiel erweisen sollte.

„Von der Einstellung her kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen. Alle haben von Beginn bis zum Schluss mit vollem Einsatz gekämpft“, meinte TSV-Trainer Frank Berblinger. „Bei so einem knappen Spielausgang entscheiden letztlich Kleinigkeiten. Wir hatten in Abwehr und Angriff gute Aktionen, doch immer wieder unterliefen uns in wichtigen Situationen kleine Fehler. Außerdem ließ gerade in der Endphase in der Abwehr aufgrund von fehlenden Wechselalternativen etwas die Kraft nach.“ Die Zahl der technischen Fehler und ausgelassenen hochkarätigen Chancen habe sich zwar im Rahmen gehalten, „doch passierten diese Fehler häufig in wichtigen Situationen, in denen wir uns hätten etwas absetzen können“.