Handball-Regionalliga TSV Bonn will eine Negativserie vermeiden

Wie schon in der Hinserie droht die TSV nach der Niederlage in Korschenbroich und der enttäuschenden Pleite in Dinslaken wieder in eine Negativserie zu geraten. Auch das Hinspiel in Rheinhausen wurde nach einer verkorksten ersten und einer besseren zweiten Halbzeit in den Schlussminuten 22:24 verloren. Ursache der vermeidbaren Niederlage war wie zuletzt in Dinslaken eine zunächst zu schwache Abwehr, eine mangelhafte Wurfeffektivität und zu viele individuelle Fehler. „Die Jungs haben bisher eine sehr, sehr gute Saison gespielt, die auch vernünftig zu Ende gespielt werden soll. Sie sollen die restlichen Spiele genießen, dabei die vier Heimspiele gewinnen und auswärts abgesehen vom Ergebnis zumindest eine zufriedenstellende Leistung zeigen. Dies wäre auch ein erfolgreicher Abschluss für die Spieler, die aufhören und Motivation für die Spieler, die in der kommenden Saison weiter für die TSV spielen“, verlangt TSV-Trainer Frank Berblinger.